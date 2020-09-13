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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء» يرصد ارتفاع أعداد المساجد والزوايا خلال عام

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:16 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد المساجد َالزوايا بالمحافظات ارتفعت بنسبة 1.7% خلال عام، بعد أن سجلت 137.4 ألف مسجد وزاوية خلال عام 20182019 مقابل 135.1 ألف مسجد وزاوية خلال العام السابق عليه.

لفت جهاز الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من المساجد تركز بمحافظة البحيرة بنحو 11.7 ألف مسجد، يليها محافظة الشرقية بعدد 11.027 ألف مسجد، ثم محافظة سوهاج 8 آلاف مسجد، أسيوط 7 آلاف مسجد.

أما عن الزوايا، يشير التقرير إلى أن محافظة الشرقية جاءت في الصدارة بعدد 4.5 ألف زاوية، يليها محافظة الجيزة بعدد 3.6 ألف زاوية، ثم القاهرة 3.1 ألف زاوية، الاسكندرية 3.1 ألف زاوية، الدقهلية 2.4 ألف زاوية.

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