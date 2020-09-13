مادورو يطالب الفنزويليين بتحديد مصير بلادهم في الانتخابات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، إن الخيار الانتخابي مطروح على الطاولة، وأن الشعب سيحدد مصير البلاد.وأشار مادورو، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقًا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية - إلى أن "المنصة مفتوحة في فنزويلا من أجل مشاركة أوسع وضمانات بديمقراطية أكبر، هذه عملية انتخابية تاريخية، حيث سننتخب المشرعين الجدد عبر تصويت شعبنا الواعي والشجاع والسيادة والبطولي".ولفت رئيس فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أن انتخابات تجديد البرلمان ستُجرى تحت أي ظرف من الظروف، وهي إلزامية ومنصوص عليها في الدستور.وعلى الرغم من محاولات المعارضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر المقبل، فقد تقدم أكثر من 100 حزب ومنظمة سياسية من جميع الاتجاهات بـ14 ألف مرشح.