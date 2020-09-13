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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:32 م
على بابا والأربعين
على بابا والأربعين حرامي
نعمات مدحت
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قال المخرج عبدالمنعم محمد، مدير فرقة تحت ١٨، إنه نتيجة تزاحم الجمهور ومنعه من دخول العرض لوصول قوة استيعاب القاعة إلى النسبة المسموح بها وهى ٢٥%، قرر المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إقامة حفلتين يوميا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" تلبية لرغبة الجمهور، الأولى ماتنيه ٦.٣٠م، والثانية سورايه ٨ م، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

وأضاف مدير فرقة تحت ١٨، أنه لأول مرة يشهد وضع لافتة كامل العدد على عرض مسرحي قبل بدء العرض بـ ٤ ساعات، سوى مع العرض المسرحى "على بابا والأربعين حرامى"، وهذا أكبر ما يسعد فريق العمل، ويعطى لهم دفعة قوية لتقديم أفضل مالديهم في العرض.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت ١٨، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبدالمنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركى "عماد عبدالعظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبدالعظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى.

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حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

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