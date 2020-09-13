محلل لبناني: المؤشرات تؤكد أن حكومة أديب تتجه نحو التأزيم السياسي

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية من قبل مصطفى أديب يبدو متعذرا بعض الشيء، خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي طالت أحد مسئولي حركة «أمل» مما اعتبره الثنائي الشيعي تحديا لهما، وبالتالي رفضا مسألة توزيع الوزارات جميع الفرق السياسية وهو يخالف المتبع بأن كل فريق سياسي له وزارة.وأضاف عاكوم في تصريحات لـ«الدستور»: «أمر آخر يتعلق بمسألة التمثيل وتدخل الأحزاب في اختيار أسماء الحكومة، حيث يبدو أن أديب مصمم على اختيار مجموعة من المستقلين، مع إصرار حركة أمل وحزب الله على أخذ وزارة المال، الأمر الذي قد يدفع بعض السياسيين للتعنت أيضا»، مشيرا إلى أنه قد يدفع رئيس الجمهورية للإصرار على اختيار الوزراء المسيحيين».ونوه إلى أن الأمور تتشابك ولاسيما أن هناك أنباء قادمة من واشنطن تؤكد أن حزمة عقوبات جديدة ستطال بعض عناصر حزب الله ومسئولين سياسين وبعض الموالين لهم، موضحا أن هذا سيعقد الأمور أكثر ويدفع رئيس الحكومة إلى ما يسمى بـ«الاعتكاف».وأوضح: «سيظل أديب محتفظ بالتكليف إلى حين انتهاء الأزمة التي ربما ستطول وستظل لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال إلى حين وجود حل ما يرضي جميع الأطراف، والمفتاح سيكون عبر مفتاح أمريكي إيراني أي ربما تطول حتى الانتخابات الأمريكية».وتابع: «حكومة الأربعة عشر أو السادي عشر وزير التي سيتقدم بها أديب غدا إلى الرئيس ميشال عون، قد تقف عند رئيس الجمهورية فقط، كون أديب يعتبر نفسه حقق المطلوب منه وهو وزارة مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية، إرضاء للأطراف الداعمة خصوصا أمريكا وفرنسا»، لافتا إلى أن الموقف العربي يعقد الأمور كون المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تعتبر نفسها خارج المشهد اللبناني، لرفضها الجلوس على طاولة بها حزب الله، وبالتالي فإن الحكومة لن تحظى بالموافقة العربية، على حسب قوله.واختتم حديثه: «الملخص أن الصورة سوداوية ربما ستنكشح غدا إذا قام عون باعتماد اللائحة التي سيضعها أديب، لكن كل المؤشرات تقول أن الأمور ذاهبة نحو التأزيم السياسي الداخلي».