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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:36 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
وسام عطية
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أزدادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» موعد عن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020، ويأتي ذلك بعد تطبيق نظام جديد لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بوزارات وهيئات الدولة منذ بدء ظهور وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا «كوفيد-19» في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

وننشر «الدستور» موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 الذي يبدأ من يوم الثلاثاء وتنتهي بالخميس الموافق 22-23-24 سبتمر 2020، كما يتم التوزيع من خلالها موعد صرف المرتبات بالجهات المختلفة ولكن بترتيب دقيق وفقًا للمواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا من قبل وزراة المالية، ويأتي ذلك من أجل تجنب انتشار عدوي الفيروس، حيث تم تقسيم الصرف على عدد من الأيام (3 أو 4 أيام) بحسب الوزارات والهيئات بدلا من بدء الصرف للجميع في يوم واحد.


جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020


- المجموعة الأولى ابتداءً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020:

وزارات: (الصحة- التضامن الاجتماعي- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- شئون مجلس النواب- الأوقاف- الإسكان- السياحة- البترول- الآثار- التجارة والصناعة- الطيران المدني )

ا- لمجموعة الثانية ابتداءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020:
وزارات: (التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الكهرباء- التخطيط- التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

- المجموعة الثالثة ابتداءً من يوم الخميس 24 سبتمبر:

وزارات: (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المالية- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظة (التربية والتعليم- الزراعة- الطب البيطرى- الشباب والرياضة).

هيئات مستقلة وجهات (الأزهر الشريف- رئاسة مجلس الوزارء- رئاسة الجمهورية) وباقي الجهات الأخرى.

يشار إلي أن وزارة المالية، نوهت عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 للعاملين في الدولة، بمناسبة بدء عمل بموازنة العام المالي الجديد 2020- 2021، كما وجهت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وذلك لا يستدعي فكرة التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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