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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:37 م
محمد السيسي البوعينين
محمد السيسي البوعينين
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أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني المهندس محمد السيسي البوعينين، أن الخطوة التاريخية الشجاعة بإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل هو حق سيادي للبحرين، والذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة وجهودها الدبلوماسية في تحقيق السلام الدائم للمنطقة.

كما أكد اليوم الأحد موقف البحرين الثابت والتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتأييد كل الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لفلسطين وشعبها الشقيق وتحقيق السلام لحل القضية الفلسطينية.

وشدد البوعينين على تمسك مملكة البحرين بحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية الذي يعد من الثوابت القومية العربية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو موقف نابع من التزام المملكة بانتمائها العربي والإسلامي، مضيفا أن الاتفاق سيكون له تأثير مهم في دعم القضية الفلسطينية والمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط كافة، مؤكدًا على التضامن مع كافة الجهود الرامية لكل ما فيه الخير للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام من أجل الازدهار للفلسطينيين.

وأوضح أن موقف البحرين ثابت وراسخ في دعمه للشعب الفلسطيني، وأن أي اتفاقية أو خطوة في اتجاه السلام العادل والشامل للجميع لا تطال من هذه القناعة وإيماننا بحق الشعب الفلسطيني.

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