رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وصول أولى الرحلات السياحية البولندية إلى الغردقة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:30 م
الرحلات السياحية
الرحلات السياحية البولندية إلى الغردقة
محمود السعدى
طباعة
استقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، أولى رحلات شركة الغردقة enter air البولندية القادمة من مطار وارسو وعلى متنها 137 سائحًا بولنديًا، حيث كان في استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح، مدير المطار، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.

من ناحيتهم، أنهى مسؤولو محطة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بمطار الغردقة الدولي إجراءات وصول الطائرة من طراز B737، حيث قام مسئولو المطار بتقديم الورد للسائحين وتسهيل كافة الخدمات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر.

كما قامت السلطات المختصة بمطار الغردقة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم علي المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولى.

موضوعات متعلقة

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

أسرار «الباد بوي».. حكايات وخناقات في حياة أحمد رمزي

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

"تيك توك" تعزز التزامها بالسلامة الرقمية بإطلاق برنامج "سفراء الأمان"

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرًا للأمل

«مكان مشبوه».. ديوان جديد لمحمد الكفراوي

الشاعر خالد مياس يقدم قراءة من «شرفات الشوق»

الأربعاء.. أمسية مفتوحة فى «آفاق اشتراكية»