وصول أولى الرحلات السياحية البولندية إلى الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، أولى رحلات شركة الغردقة enter air البولندية القادمة من مطار وارسو وعلى متنها 137 سائحًا بولنديًا، حيث كان في استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح، مدير المطار، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.من ناحيتهم، أنهى مسؤولو محطة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بمطار الغردقة الدولي إجراءات وصول الطائرة من طراز B737، حيث قام مسئولو المطار بتقديم الورد للسائحين وتسهيل كافة الخدمات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر.كما قامت السلطات المختصة بمطار الغردقة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم علي المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولى.