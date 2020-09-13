غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة ببني سويف

أغلقت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأحد، 6 منشآت طبية "مركز لحضانات الأطفال ومركزين للعلاج الطبيعي ومعمل للتحاليل الطبية وعيادتين للأمراض الجلدية"، لعدم حصولها على الترخيص اللازم.يأتي ذلك فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة، بعدما كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن.