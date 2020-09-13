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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الوادي الجديد»: أسماك بركة الصرف غير صالحة للاستهلاك

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:18 م
الدكتور ناجي عوض
الدكتور ناجي عوض
محمد مهدي
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أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد، أن نتائج فحص العينات العشوائية للألبان لعدد سبع عينات من الأبقار بمنطقة الصرف الصحى وعدد من محلات السوبرماركت تقوم بتجميع الألبان وبيعها بمدينة الخارجة، والتي تم فحصها بمعهد بحوث صحة الحيوان بالقاهرة ومديرية الصحة بالمحافظة، ثبت خلوها من العناصر الثقيلة (الكادميوم والرصاص) والبكتيريا، ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عوض، أن التحاليل التي أجريت على عينة من الأسماك ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائى.

يأتي هذا بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتحليل عينات من الألبان والأسماك بالأسواق لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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