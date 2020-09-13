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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الزراعة»: الرئيس وجه بفض التشابك مع الأوقاف حول الأراضي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:01 م
جريدة الدستور
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علّق الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابك بين وزارتي الوقاف والزراعة على الأراضي بالمحافظات.

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