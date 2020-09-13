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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

هاميلتون يحقق فوزه الـ90 في «فورمولا 1»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:04 م
هاميلتون
هاميلتون
وكالات
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احتفل لويس هاميلتون بفوزه رقم 90 في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متأخرا بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي في سباق جائزة توسكان الكبرى الجنوني الذي توقف مرتين بعد عدة حوادث.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثاني وسط سيطرة الفريق الألماني على الحلبة التي يملكها فيراري بإيطاليا.

وعبر التايلاندي ألكسندر ألبون سائق رد بول، الذي انسحب زميله ماكس فرستابن بعد توقف سيارته في الحصى في المنعطف الثاني، خط النهاية في المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج لأول مرة في فورمولا 1.

ويتصدر هاميلتون، بعد فوزه السادس في تسعة سباقات هذا الموسم، الترتيب العام بفارق 55 نقطة على بوتاس قبل ثماني جولات من النهاية وحصد السائق البريطاني نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وقال هاميلتون بعدما أنهى السباق متقدما بفارق 4.880 ثانية عن بوتاس ليحصل على نقاط للمرة 222 في مسيرته وهو رقم قياسي في سباق شهد الانطلاق من وضع الثبات ثلاث مرات "هناك حالة من الذهول.

السباق كان بمثابة ثلاثة سباقات في يوم واحد".

وأضاف السائق الذي انطلق من مركز أول المنطلقين قبل أن يخسر الصدارة لصالح بوتاس "كل هذه الانطلاقات من وضع الثبات والتركيز طيلة الوقت، الأمر كان صعبا للغاية".

لكن هاميلتون قلب الأمور رأسا على عقب بعد استئناف السباق لأول مرة من وضع الثبات وحافظ على صدارته بعد الاستئناف للمرة الثانية.

وكان السباق هو رقم 1000 لفيراري في بطولة العالم لكن أفضل ما حققه الفريق المتعثر هو حصول شارل لوكلير على المركز الثامن فيما حصل زميله سيباستيان فيتل على المركز العاشر.

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