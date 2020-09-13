ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ 48 ألفا و254

أعلنت الجزائر اليوم الأحد تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 8 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 48 ألفا و254 إصابة.وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة أمس السبت، ليصبح الإجمالي 1612.كما أشار إلى تعافى 162 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الذين تماثلوا للشفاء 33 ألفا و937.