ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 أكياس «شادو» بالمعصرة

نجح رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، في القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر شادو، قبل توزيعها على المتعاطين.كانت البداية عندما خرج النقيب كريم عبدالعاطي معاون مباحث قسم شرطة المعصرة بحملة لتفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة، واشتبه في المدعو "إسلام ع" 24 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس مخدر الشادو، ومبلغ مالي وهاتف محمول فتم اصطحابه إلى ديوان القسم.وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.