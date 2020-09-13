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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنك الطعام يمد يد العون بمساعدات غذائية للأشقاء فى السودان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:24 م
بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري
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بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى، أعلن بنك الطعام المصري عن ارسال شحنة مساعدات لدولة السودان الشقيقة، وذلك لإغاثة متضرري السيول التي اجتاحت السودان مؤخرا، وتعرضت لها عدد من الولايات السودانية وتسببت في نزوح كبير، وأضرار فادحة بالممتلكات.

وأكد د. محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أنه تم تسليم المساعدات الى مطار شرق القاهرة الحربي، لإرسالها الى السودان والتي شملت 25 طن أرز، و5 أطنان دقيق، وذلك لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل، موضحا أن ما قام به البنك يأتي اتساقا مع ما تقوم به الدولة المصرية من مساندة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، فيما تتعرض له من أزمات وكوارث إنسانية تتطلب تكاتف الجميع لاجتياز الدولة المنكوبة لمحنتها، ومحاولة السيطرة على الأضرار الواقعة على مواطنيها.

يذكر أن بنك الطعام المصري كان له مساهمة ومشاركة لمساعدة دولة لبنان الشقيقة فيما تعرضت له من كارثة إنسانية كبرى بانفجار مرفأ بيروت، وتم ارسال 10 أطنان من الأرز، و10 أطنان من الدقيق، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري.

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