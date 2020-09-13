مصدر يكشف سبب انقطاع الكهرباء عن أحد مباني «الوطنية للإعلام»

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق ( ص) التابع للهيئة الوطنية للإعلام الذي حدث مساء اليوم الأحد، جاء نتيجة بعض الإصلاحات التى تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو ١.وقال المصدر إن الانقطاع لم يؤثر نهائيا على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات حيث تم على الفور دخول المولدات الـ UPS حتى تم النقل على الخط الثالث، لافتا إلى أن ذلك استغرق ثواني معدودة وكان التأثير فقط على الإنارة وأجهزة التكييف حتى رجوع الخطين مرة أخرى.وأضاف المصدر أن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.