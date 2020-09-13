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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مصر والمكسيك».. أولى فعاليات سلسلة «علاقات ثقافية»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:27 م
الدكتورة إيناس عبدالدايم،
الدكتورة إيناس عبدالدايم،
آلاء حسن
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ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان "مصر المكسيك- علاقات ثقافية"، وهي أولى فعاليات السلسلة التي تطلقها وزارة الثقافة بعنوان "علاقات ثقافية"، وتتناول الاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة.

وتتضمن كل فعالية من السلسلة استضافة سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولهم مع التركيز على العلاقات والروابط الثقافية التى تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.

وتنطلق الأمسية الأولى في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ مواكبة الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة المكسيك.

وتتضمن الأمسية كلمة كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، الروائي المصري محمد المنسي قنديل، الروائي المصري طارق إمام، ويديرها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بمجال بالثقافة المكسيكية.

وتقام الأمسية بقاعة المجلس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق، ومن المقرر أن يتم بث الأمسية "أونلاين" على صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس وقناتها عبر "يوتيوب".
«مصر والمكسيك».. أولى فعاليات سلسلة «علاقات ثقافية»
«مصر والمكسيك».. أولى فعاليات سلسلة «علاقات ثقافية»

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