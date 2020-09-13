مفقودون.. «مسن خرج ولم يعد» نداء عاجل لأهالي الإسكندرية

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم للعثور عليهم.مصطفى السيد العشري، 80 عاما ويعاني من الزهايمر من منطقة فلمنج بالإسكندرية، متغيب من ١١ سبتمبر ٢٠٢٠.برجاء من لديه معلومات عنه أو يراه الاتصال على رقم 01095800938.