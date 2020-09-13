محمد صبحي يرفض تقديم شخصية «طبيب الغلابة» ويرشح لطفي لبيب

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، الفنان محمد صبحي في أولى حلقات برنامجها (عين أونلاين).وسألت الإعلامية الفنان محمد صبحي عن ترشيح الفنانة وفاء عامر له وطلبها تقديم "صبحي" عمل يجسد السيرة الذاتية لطبيب الغلابة محمد مشالي.وقال صبحي إنه يرفض تقديم الشخصية، ويرى أن لطفي لبيب هو الأنسب لهذا الدور، متابعا: ربما أفكاره تتناسب مع الدكتور الراحل وهو يحب أن يقدم شخصية مثله لكنها تتناسب أكثر مع لطفي لبيب.