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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الليبية المؤقتة تتقدم باستقالتها إلى مجلس النواب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:17 م
النواب الليبي
النواب الليبي
عبير سليم
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تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، باستقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه سيتم عرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها.

وكان عقيلة صالح عقد اليوم، اجتماعًا طارئًا بمكتبه بمدينة القبة للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كلًا من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسئولين بالشركة.

ووفق البيان، أطلع رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وعقب الاستماع للشروح الفنية الوافية من مهندسي ومسئولي الشركة العامة للكهرباء الذين أكدوا أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة، وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب وفرت الحكومة الليبية ناقلتين من وقود الديزل كما سيتم توفير أكثر من أربع ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضًا عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن، إضافة إلى مناقشة الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة، حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.

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