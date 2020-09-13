المراكز المتخصصة: تحويل ١٥٥ ألف سيدة لمراكز الأورام ضمن «صحة المرأة»

عقدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اجتماعا مع مديري مراكز الأورام، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد مرسي السيد المدير التنفيذي للجنة القومية لصحة المرأة.وقالت رئيس الأمانة إن هذا الاجتماع يهدف إلى أن تعمل مراكز الأورام معا كوحدة واحدة في جميع المراحل والإجراءات، بما يساعد في تحسين أداء الخدمة وتوفير الوقت والجهد، كما قامت بمناقشة التقرير السنوي لمعدلات الاستقبال وحالات التردد وعدد الحالات المحولة، وعدد الحالات التي خضعت للتشخيص والعلاج بمراكز الأورام.وأشارت الدكتورة مها ابراهيم إلى أنه منذ إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء العمل بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بلغ عدد الحالات المحولة لمراكز الأورام 155.438 ألف حالة، بالإضافة إلى أنه تم فحص نصف مليون مواطن بحملة (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي.وتضمن العرض التقديمي شرح لما تم إنجازه خلال 2019-2020 فيما يتعلق بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، وأشارت إلى أن الأمانة بصدد استكمال الدورات التدريبية والشهادات العلمية المعتمدة للعاملين بالأمانة ومستشفياتها، وذلك في إطار الاهتمام بالتعليم المستمر والتدريب لمواكبة التطور وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.وقال الدكتور أحمد مرسي السيد المدير التنفيذي للجنة القومية لصحة المرأة إنه لا سبيل للتطوير والتحسين سوى بميكنة المعلومات، وذلك للحصول على نتائج مؤكدة من خلال تفعيل نظام (HIS) وهو نظام برمجيات المستشفيات)، والذي يضمن إصدار إحصائيات وتقارير تساعد على اتخاذ القرارات الطبية والإدارية السليمة.وقال الدكتور أحمد مرسي إنه يتم وضع خطط العلاج من خلال لجان متعددة التخصصات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام (MDT)، كما أكد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز الأورام بكفر الشيخ وطنطا وقنا.وشمل العرض التقديمي إجراءات ومراحل الشراء من هيئة الشراء الموحد وكيفية التعامل لإنهاء إجراءات الشراء في ضوء اللوائح والقوانين، كما عقدت رئيس الأمانة مناقشة مفتوحة مع مديري المستشفيات وذلك لبحث مشكلات مراكز الأورام، فيما يتعلق بالمشروعات وكيفية تقديم الدعم وطرح السبل المتاحة لحلها بما يساهم في إنجاز الأعمال لتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق والأداء المرجو.