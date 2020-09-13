«الدستور» تطلق موقع «أمان» المختص بالإسلام السياسي في ثوبه الجديد (فيديو)

تعيد مؤسسة «الدستور» تحت إشراف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، غدا الاثنين، إطلاق موقع «أمان» المختص بشؤون الإسلام السياسي، بشكله الجديد.

ويقدم "أمان"في إعادة انطلاقه انفرادات واختراقات لأول مرة من داخل الجماعات الإسلامية والهاربين فى الخارج، وكذلك مذكرات شخصية لمتشددين تائبين يكشفون رحلاتهم فى التنظيمات الراديكالية، ويشمل الموقع حوارات مع متخصصين وباحثين عرب وأجانب ودراسات وأبحاث تحليلية.

وقال أحمد عاطف، مدير تحرير موقع "أمان" بمؤسسة الدستور، إن إعادة الانطلاق تجربة وتحد جديد في هذا الملف الصعب، لافتاً إلى أن الموقع وفقا لسياسته التحريرية سيكون أكثر انفتاحا على دراسة ورصد وتحليل الظواهر والقضايا الجديدة كـ"الدعاة المودرن" و"الإنفلونسرز الإسلامي".

وأشار عاطف إلى أن باقة من الكتاب الشباب سيكتبون مقالات وتحليلات خاصة بمناسبة إعادة الانطلاق على رأسهم "محمد توفيق، محمد فتحي، محمد الهواري، محمد ربيع الديهي، طلال فيصل، عمرو فاروق، رحمة ضياء، إيمان عادل، محمود ابوالحبيب، سالي عاطف"، موضحاً إنهم يمثلون معظم الألوان الشبابية.

وتشمل الانطلاقة الجديدة لـ"أمان" تحليلات لعلم النفس العسكري وقضايا تتبع المال والسلاح الخاص بالجماعات المتطرفة، كما سيعيد الموقع نشر قصص أمنية وحلقات وثائقية للتنظيمات النسائية عن الإرهاب فى سيناء وأفريقيا وأوروبا.