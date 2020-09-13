رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الدستور» تطلق موقع «أمان» المختص بالإسلام السياسي في ثوبه الجديد (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:30 م
أمان
أمان
طباعة
تعيد مؤسسة «الدستور» تحت إشراف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، غدا الاثنين، إطلاق موقع «أمان» المختص بشؤون الإسلام السياسي، بشكله الجديد.
ويقدم "أمان"في إعادة انطلاقه انفرادات واختراقات لأول مرة من داخل الجماعات الإسلامية والهاربين فى الخارج، وكذلك مذكرات شخصية لمتشددين تائبين يكشفون رحلاتهم فى التنظيمات الراديكالية، ويشمل الموقع حوارات مع متخصصين وباحثين عرب وأجانب ودراسات وأبحاث تحليلية.
وقال أحمد عاطف، مدير تحرير موقع "أمان" بمؤسسة الدستور، إن إعادة الانطلاق تجربة وتحد جديد في هذا الملف الصعب، لافتاً إلى أن الموقع وفقا لسياسته التحريرية سيكون أكثر انفتاحا على دراسة ورصد وتحليل الظواهر والقضايا الجديدة كـ"الدعاة المودرن" و"الإنفلونسرز الإسلامي".
وأشار عاطف إلى أن باقة من الكتاب الشباب سيكتبون مقالات وتحليلات خاصة بمناسبة إعادة الانطلاق على رأسهم "محمد توفيق، محمد فتحي، محمد الهواري، محمد ربيع الديهي، طلال فيصل، عمرو فاروق، رحمة ضياء، إيمان عادل، محمود ابوالحبيب، سالي عاطف"، موضحاً إنهم يمثلون معظم الألوان الشبابية.
وتشمل الانطلاقة الجديدة لـ"أمان" تحليلات لعلم النفس العسكري وقضايا تتبع المال والسلاح الخاص بالجماعات المتطرفة، كما سيعيد الموقع نشر قصص أمنية وحلقات وثائقية للتنظيمات النسائية عن الإرهاب فى سيناء وأفريقيا وأوروبا.

موضوعات متعلقة

التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

عرض الجزء العاشر من «جيش الشمس» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

عبير لطفي: خشبة المسرح تُخرج الممثل الحقيقي

استكمال فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم المواطنة في المنيا

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل