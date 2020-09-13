فى خدمتك.. تعرف على الخدمات المقدمة من البطاقة المتكاملة لذوى الإعاقة

تستعرض "الدستور" الخدمات المقدمة من بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوى الإعاقة وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص على تقديمها للقراء، وهي كالآتي:- الرعاية الصحية والتأهيلية والعمل- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة- الأجهزة التعويضية- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.يذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها والحصول من خلالها على جميع الخدمات السابقة.