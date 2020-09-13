السعودية: إعلان خطة عودة «العمرة» قريبًا

قالت المملكة العربية السعودية، إنها ستعلن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بصدور قرار بأن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.