استشارية نفسية: «الحجاب تحول لأداة للجمال»

علقت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، على تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني إثر دعوتها عبر برنامجها "هي وبس" الفتيات لارتداء الحجاب.وقالت "عبدالسلام" إن قرار ارتداء وخلع الحجاب، من القرارات الشخصية التي لابد أن تأتي من داخل الإنسان، دون التعرض لمؤثرات خارجية.وأشارت عبدالسلام، إلى أن الحجاب تحول بشكل كبير في عصرنا هذا إلى أداة للجمال، وليس للالتزام الديني.وأضافت عبدالسلام، أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في الانقسام بين مؤيد ومعارض حول الحجاب، الأمر الذي تسبب في زيادة الفجوة بين البعض وعدم تقبل الرأي الآخر.وكانت رضوى الشربيني قالت خلال برنامجها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة "شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها"، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: "أنتي أحسن عند ربنا".وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها حول غير المحجبات.