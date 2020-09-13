«الأوقاف» تعتمد 49 مليون جنيه لعمارة المساجد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد مبلغ 49 مليون جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) في الربع الأول من العام المالي الحالي.كانت وزارة الأوقاف، أعلنت فتح ٣١٤ مسجدا بالمحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة من محافظة البحر الأحمر تحت عنوان "كيف نستعد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟".