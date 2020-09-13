وفيات كورونا تتجاوز 7 آلاف في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا حتى اليوم الأحد إلى 7056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأظهرت البيانات تسجيل 1527 حالة إصابة جديدة بالفيروس في تركيا اليوم الأحد ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و162 إصابة في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 259 ألفا.وارتفع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية ليقترب من مستوياته في منتصف مايو.واستبعدت الحكومة التركية فرض عزل عام واسع النطاق لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة منها حظر حفلات الزواج وفعاليات أخرى وفرض حد أقصى على عدد الركاب بوسائل المواصلات العامة.