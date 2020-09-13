خلال أسبوع.. مرصد الأزهر يسلط الضوء على النشاط الإرهابي بإفريقيا

سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي.تابع المرصد التقرير الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والذي قيَّم حالة الأمن في الولايات المتحدة لعام 2020؛ حيث أظهر أن تيار اليمين المتطرف يشكِّل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة، وأنه الأخطر بين الجماعات الإرهابية الأجنبية.وأكَّد المرصد خطورة الاستراتيجية التي تتبنَّاها جماعات اليمين المتطرف في استقطاب الشباب واستغلال الأزمات، لافتًا إلى أنها نفس الاستراتيجية التي يعتمدها تنظيم «داعش» الإرهابي.كما تابع المرصد تقرير هيئة الأمن القومي في ألمانيا لعام 2019، والذي كشف عن تزايد معدلات الجرائم العنصرية لليمين المتطرف؛ حيث تمَّ تسجيل نحو 22.300 جريمة يمينية في ألمانيا، مقارنة بعام 2018 بزيادة بلغت 10%، ونحو 6.400 جريمة لليسار المتطرف خلال عام 2019 بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2018. وأكَّد المرصد أن التطرف اليميني واليساري لا يقل خطورة عن تطرف «داعش»، لافتًا إلى تزايد ممارسات التطرف اليميني الإجرامية ضد المسلمين والانتهاكات الصارخة بحقِّ المقدسات الإسلامية خلال الآونة الأخيرة، والتي من أبرزها: حرق وإهانة المصحف الشريف في النرويج والسويد.وفي السياق ذاته، علَّق المرصد على خبر حول ارتفاع عدد تحقيقات مكتب المدعي العام الإسباني في قضايا الإرهاب لعام 2019، بنسبة 40.37% مقارنة بعام 2018، مشدِّدًا على أن المواجهة القانونية والفكرية لتلك الجماعات المتطرفة هي السبيل الأمثل للحدِّ من تنامي نفوذها وقدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية، إضافة إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على العنف بمختلف صوره وأشكاله، وتعزيز مفاهيم المواطنة والعيش المشترك.واضطلاعًا بمسئوليته تجاه أزمتي مسلمي الروهينجا واللاجئين، أصدر المرصد تقريرًا مصورًا باثنتي عشرة لغة تحت عنوان: «مسلمو الروهينجا.. قضية إنسانية لا تزال تبحث عن حل»، وأكَّد أن تلك الأزمة أزمة إنسانية تضع مسئولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية على المَحَك، لافتًا إلى أن «الروهينجا» يتعرَّضون لشتَّى أنواع الانتهاكات والتعذيب، ما اضطر نحو مليون روهينجي إلى الفرار لدولة بنجلاديش.كما أعرب المرصد عن أسفه لاندلاع حريق في مخيم النازحين بقرية «باريشا» الواقعة شمال مدينة «إدلب» السورية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات.ومتابعةً للنشاط الإرهابي داخل القارة الإفريقية، حذَّر المرصد من تنامي أنشطة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية؛ بعد مقتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة لـ«بوكو حرام» شمال شرق نيجيريا، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء عليها.كما تابع المرصد التقارير الأمنية النيجيرية التي أفادت بمقتل 159 شخصًا في فترة لا تتجاوز أسبوعين، مؤكدًا أن المشكلات الأمنية المتعددة في نيجيريا تسبَّبت في أزمات تتطلب معالجة عاجلة، وأن الإخفاق في ذلك يؤدى إلى زعزعة استقرار دول أخرى. وأدان المرصد مقتل 3 وإصابة 20 في تفجير انتحاري وسط مدينة «كسمايو» جنوب الصومال.وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة لمرصد الأزهر، نشر المرصد المقالَ الثالث في سلسلة «جماعات القتل باسم الدين»، والذي أوضح الأهداف التي تأسَّست لأجلها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وعناصرها وأماكن وجودها، وأبرز العمليات الإرهابية التي ارتكبتها، وعلاقتها الجماعات الإرهابية الأخرى.كما نشر المرصد مقالًا باللغة العربية تحت عنوان: «حرق المصحف.. أثر من آثار الوهم الاجتماعي»، ومقالًا باللغة الإنجليزية بعنوان: «آفات اللسان (3)» إلى جانب نشر رسائل باللغة الإنجليزية من حملة «الوسطية في الإسلام».