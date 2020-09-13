رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:48 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة إحدى الصخور التى كانت تسبب خطرًا على المنازل السكنية الموجودة أسفل الصخرة بعزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وذلك ااستجابة لشكوى عدد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

ولفت متحدث الفيوم إلى أن جزءًا من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة

موضوعات متعلقة

بعد التسريبات الأخيرة.. رعب يسيطر على مذيعي قنوات الإخوان في تركيا

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

"تيك توك" تعزز التزامها بالسلامة الرقمية بإطلاق برنامج "سفراء الأمان"

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«مصر والمكسيك».. أولى فعاليات سلسلة «علاقات ثقافية»

عبير لطفى: خشبة المسرح تُخرج الممثل الحقيقى

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

فتح باب تلقي مشاريع إنتاج عروض نوادي المسرح 2020