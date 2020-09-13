محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:48 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة إحدى الصخور التى كانت تسبب خطرًا على المنازل السكنية الموجودة أسفل الصخرة بعزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وذلك ااستجابة لشكوى عدد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.
ولفت متحدث الفيوم إلى أن جزءًا من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.
ولفت متحدث الفيوم إلى أن جزءًا من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة
محافظ الفيوم يوجه بإزالة «صخرة» في عزبة قلمشاة