سيدة قطار المنصورة: «ورايا بيت ومش بفكر في الانتخابات»

رفضت صفية أبو العزم، معلّمة رياض الأطفال بإدارة غرب المحلة التعليمية، والمعروفة إعلاميًا بـ «سيدة القطار» الدعوات المطالبة بترشّحها في انتخابات مجلس النواب 2020 ضمن كوتة المرأة: «أنا أم وعندي واجبات منزلية».قالت صفيّة، خلال حفل تكريم محافظ الغربية إنها لا تفكر في هذا الأمر نهائيًا، لافتة إلى أنها ترفض الدعوات التي تُطالبها بالترشح لانتخابات النواب، حيث إنها تعمل في التعليم ومتفرّغة لتربية أبنائها ولديها واجبات تجاه أسرتها وزوجها وأطفالها في رياض الأطفال، موجهة الشكر للدولة والقيادة السياسية على تكريمها على موقفها في قطار المنصورة.