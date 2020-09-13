تدريب ميداني لسيناريو مجابهة الأمطار الغزيرة بأسيوط (صور)

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التدريب الميداني على سيناريو مجابهة أمطار غزيرة وذلك بقرية إسكندرية التحرير، التابعة لمركز أسيوط الذى يتم تنفيذه لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.حضر التدريب العملي الميداني نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف، والمهندس أحمد الشريف مدير عام ري أسيوط، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية الأوقاف، والقس عاموث نائبًا عن الأنبا يؤانس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.واستمع محافظ أسيوط لشرح من نبيل الطيبي لمَراحل التجربة العملية وتنفيذها على أرض الواقع بدءًا من تلقي إشارة حدوث أمطار غزيرة على قرية إسكندرية التحرير، ثم شاهد المحافظ ومرافقوه سيناريو مراحل إنقاذ سيارة جرفتها مياه السيول وإنقاذ ركابها، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى ومعدات الإنقاذ السريع وشفط المياه من أماكن التجمعات، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات أثناء مواجهة الأزمة فضلًا عن عمليات إنقاذ المصابين بواسطة سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى الميداني لعمل الإسعافات اللازمة ثم نقلهم الى المستشفيات الجامعية.في نهاية التدريب العملي الميداني، وجّه محافظ أسيوط الشكر للجهات المشاركة في التدريب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة ومراحل تنفيذ التدريب العملي والتنسيق الجيد مع الجهات المشاركة في إدارة الأزمة للارتقاء بالتدريب، لافتًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والحد من مخاطرها.