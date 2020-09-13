محمد رحيم يتعاون مع «محيى» فى أغنية «بعدنا»

يتعاون الملحن محمد رحيم مع المطرب محمد محيي في ألبومه الغنائي الجديد «بتاع زمان»، حيث طرح منه حتى الآن 4 أغنيات بشكل منفرد.وتجمع أغنية «بعدنا» المطرب محمد محيي بالمحلن محمد رحيم ووضع أيضا التوزيع الموسيقي للأغنية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، وهندسة صوتية أمير محروس.وكان محمد محيي قد طرح خلال الفترة الماضية 4 أغنيات من ألبومه الجديد الأخيرة حمل أسم "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع فهد، بالإضافة إلى أغاني "سهرانين، وفوضت أمري، وقلت أخونه" حيث يطرح كل فترة أغنية بشكل "سنجل" من أغنيات الألبوم الجديد والذي يعود به إلى جمهوره بعد فترة كبيرة من الغياب.