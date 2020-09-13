حلقة عصابة «100 وش» في «معكم» تحقق ٤٥ مليون مشاهدة خلال 48 ساعة

حققت حلقة برنامج «معكم.. منى الشاذلي» التي استضافت خلالها عصابة «100 وش» مشاهدات قياسية على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة البرنامج بيوتيوب.وحققت الحلقة ٣٥ مليون مشاهدة في يومين على صفحة البرنامج الرسمية وصفحة قناة سي بي سي خلال يومين فقط، فيما حققت ١٠ ملايين مشاهدة على قناة البرنامج بيوتيوب خلال نفس الفترة.واستضافت «منى الشاذلي» أبطال العمل الدرامي «100 وش» في افتتاح الموسم الجديد من برنامجها معكم.