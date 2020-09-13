«هانى صارو» يكشف تفاصيل أغنيته الجديده مع شيرين

عبر الشاعر هاني صارو عن سعادته بالتعاون مع شيرين عبدالوهاب في عمل غنائي ستقوم بتسجيله خلال الفترة المقبلة.وأكد «صارو» لـ«الدستور» أنه كتب كلمات الأغنية منذ أسابيع وبعدها أرسلها للملحن أحمد زعيم، الذي وضع لحنها في وقت قياسي على حد وصفه.وأضاف: «أرسل زعيم الأغنيه لشيرين وبعدها ردت عليه علي الفور بالموافقة وستسجلها خلال هذه الفترة، لتختار بعدها موعد لطرحها».واختتم: «لا أعلم تحديدا متي سيتم طرح الأغنية أو ما إذا كانت ستكون أغنية سينجل أو لوضعها في ألبومها الجديد وخلال أيام سيتم الاستقرار على موعدها».