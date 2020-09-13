عرض الجزء العاشر من «جيش الشمس» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

عرض الجزء العاشر من الفيلم الوثائقى "جيش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى، أمس السبت، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة فى إطار استئناف فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.وقال ياسر عثمان، إن المكتبة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات ضمن برنامجها الشهرى، وتعرض فى السبت الثاني من كل شهر فيلم وثائقى عن حقيقة بطولة وفداء من أجل وطننا الغالي مصر، بهدف ترسيخ القيم المصرية الأصيلة، وتعريف جيل الشباب بتضحيات وبطولات الجيش المصرى."جيش الشمس" ضمن سلسلة أفلام "رجال من ذهب" من إعداد وإخراج اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، والتى توثق عددا كبيرا من بطولات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، لاستلهام روح حرب أكتوبر المجيدة، وبث معانى البطولات والفداء فى نفوس النشء والشباب، وسماع قصص وروايات البطولات من أبطالها الحقيقيين.حضر الندوة اللواء محمد بيومى من أبطال سلاح النقل، واللواء حازم عبداللطيف بطل معركة المزرعة الصينية، والعميد محمد يوسف من المخابرات الحربية، مع اتباع وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وأقيمت الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بترأس المكتبة.