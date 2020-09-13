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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى سوريا لمواجهة كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:03 م
طائرة مساعدات طبية
طائرة مساعدات طبية
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وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية ثالثة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية للحد من تفشي جائحة "كورونا" وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم القطاع الطبي السوري لمواجهة التحديات في هذا الصدد.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام- إن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، وذلك في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين، وحرصا من الهيئة على تعزيز قدرات الهلال الأحمر السوري ودعم جهوده في المجال الصحي.

وأوضح الفلاحي أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة "كورونا"، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول في هذه الجائحة على أداء دورها ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.

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