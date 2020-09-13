السعودية ترفع القيود عن مواطنيها في دخول المملكة أو مغادرتها بعد أول يناير 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع كامل القيود عن مغادرة المواطنين السعوديين للمملكة والعودة إليها بدءًا من أول يناير 2021.وأكدت في بيان رسمي، السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.كما أعلنت السماح بالدخول إلى المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية.