رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: اتفاق الحديدة غير مجد بسبب انتهاكات الحوثي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:55 م
الحضرمي
الحضرمي
محمد عمر
طباعة
بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عددًا من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن.

وجدد الحضرمي إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف.

واعتبر وزير الخارجية أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرًا مرفوضًا مطالبًا مجلس الأمن بمسئولياته.

وأكد الحضرمي أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين، مؤكدًا أن الاعتداء على مأرب بهذه الطريقة أمر مدان أخلاقيًا وقانونيًا، ويحب أن يتم إيقافه فورًا.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط "صافر" وعدم السماح باستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية.

وأضاف الحضرمي: "البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقًا لقرار مجلس الامن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل ميليشيا الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها".

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيين في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف، معبرًا عن إدانته قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإغاثية والإنسانية، معتبرًا ذلك محاولة يائسة لتغطية سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال يمني من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عشان ميتنصبش عليك».. 9 تعليمات يجب مراعاتها عند شراء وحدة سكنية

«قاصر» تروى حكاية اغتصابها تحت تهديد «السكين» من والدها الملحد وقتل ابنها

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي