اليمن: اتفاق الحديدة غير مجد بسبب انتهاكات الحوثي

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عددًا من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن.وجدد الحضرمي إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف.واعتبر وزير الخارجية أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد، وأن استغلال الحوثيين له بات أمرًا مرفوضًا مطالبًا مجلس الأمن بمسئولياته.وأكد الحضرمي أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين، مؤكدًا أن الاعتداء على مأرب بهذه الطريقة أمر مدان أخلاقيًا وقانونيًا، ويحب أن يتم إيقافه فورًا.وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط "صافر" وعدم السماح باستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية.وأضاف الحضرمي: "البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقًا لقرار مجلس الامن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل ميليشيا الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها".وأكد وزير الخارجية أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيين في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف، معبرًا عن إدانته قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإغاثية والإنسانية، معتبرًا ذلك محاولة يائسة لتغطية سرقتها لأكثر من خمسين مليار ريال يمني من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة.