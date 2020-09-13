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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قائمة بأسماء 10 مرشحين محتملين للنواب أجروا الكشف الطبي بالوادي الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:30 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
محمد مهدي
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قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، على تقدم 10 أشخاص لإجراء الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، في إطار تجهيز الأوراق اللازمة للترشح إلى مجلس النواب في الفترة من 17 حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف محروس، أن اللجنة الطبية بمستشفى الخارجة العام تواصل أعمالهما لتوقيع الكشف وسحب العينات وإجراء التحاليل المطلوبة للمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يتم سداد مبلغ 2850 جنيهًا نظير الكشف الطبي وكافة التحاليل المطلوبة، والتي تجرى بكل دقة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحفاظًا على صحة المرشحين والأطقم الطبية والممرضين وكافة القائمين على المنظومة الطبية بالمحافظة.

وأشار محروس أن اللجان تعمل من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، خلال الفترة المحددة للترشح، والتي تنتهي يوم 26 سبتمبر الجاري الساعة الثانية مساءً، في ظل أن الكشف الطبي يعد أحد الشروط الأساسية للترشح لانتخابات مجلس النواب.
قائمة بأسماء 10 مرشحين محتملين للنواب أجروا الكشف الطبي بالوادي الجديد
قائمة بأسماء 10 مرشحين محتملين للنواب أجروا الكشف الطبي بالوادي الجديد
قائمة بأسماء 10 مرشحين محتملين للنواب أجروا الكشف الطبي بالوادي الجديد
قائمة بأسماء 10 مرشحين محتملين للنواب أجروا الكشف الطبي بالوادي الجديد

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