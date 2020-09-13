رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: أردوغان لا يمكنه مواجهة العالم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:33 م
أردوغان
أردوغان
أ ش أ
طباعة
قال وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجيادس، اليوم الأحد، إن تركيا بدأت تفهم أن سياسة الاستفزازات غير مجدية، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسته الحالية لا يمكن أن يواجه العالم المتحضر.

وأضاف الوزير اليوناني في تصريحات تليفزيونية أوردتها صحيفة (جريك سيتي تايمز) اليونانية في نسختها الإلكترونية: "لقد بدأت تركيا تفهم أن سياسة الاستفزازات هذه لا تقودهم إلى أي مكان، مشددا على أن أثينا بعثت برسالة إلى أنقرة مفادها أنها إذا تحركت نحو الصراع فستخسر، أما إذا تحركت نحو السلام والمصالحة فلديها محاورون بحسن نية من أجل إيجاد حل".

يأتي ذلك بعد عودة سفينة التنقيب "أوروك ريس" التركية إلى منطقة قريبة من ميناء أنطاليا جنوب تركيا، في وقت سابق اليوم، عقب الضغوط الدولية والتلويح الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة جراء أعمالها التنقيبية في شرق البحر المتوسط، في مياه تعتبرها اليونان منطقة اقتصادية خالصة لها.

ومن جهتها، قالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو: "العلاقات اليونانية التركية تمر بمرحلة صعبة وخطيرة، مؤكدة أن الأنشطة الاستفزازية من جانب أنقرة تخلق حواجز بين الشعبين".

وجاءت تصريحاتها خلال زيارتها اليوم لجزيرة "كاستيلوريزو" لحضور احتفال بمناسبة ذكرى استقلال الجزيرة عن الحكم الإيطالي الفاشي، وهي الجزيرة الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية، والتي أصبحت مؤخرا في قلب التوترات بين اليونان وتركيا بشأن السيادة وحقوق التنقيب عن الطاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

«الأعلى للإعلام» يحقق مع رضوى الشربيني في تصريح «غير المحجبات»

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي