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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار يشارك في انتخابات النواب بالقوائم والفردي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:17 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
إسلام نصير
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أكد حزب المصريين الأحرار، المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة على الصعيد الفردي والقوائم مع القوى السياسية المختلفة، استمرارا لنهج الحزب في دعم العملية السياسية.

ودعا الحزب جميع المصريين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020.

وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

ويجري التصويت يومي الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، و24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

وتجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020، و23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

وتأتي نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020، بموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

أما المرحلة الثانية تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر وتعن النتيجة 15 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020 فيما تجري جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر ويكون الموعد النهائي للنتيجة يوم 14 ديسمبر 2020.

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