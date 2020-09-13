حجز صاحب مصنع حلويات غير مرخص وإعدام 72 ألف قطعة فاسدة

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حجز صاحب مصنع حلويات بدون ترخيص على ذمة التحريات، وأمرت النيابة بإعدام 72 ألف قطعة حلوى تم ضبطها داخل المصنع، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد ضبط 1،500 طن عسل جلوكوز - 1 طن سكر- 72000 قطعة حلوى - 180 كيلوجرام عرق حلاوة - 100 كيلوجرام فول سوداني، بحوزة مسئول عن مصنع حلوى جافة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر، وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الحلوى الجافة بقصد طرحها بالأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.وفي سياق منفصل، ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته 22 طن سكر مجهول المصدر في منطقة الزاوية الحمراء.