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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى: الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:24 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين.

وقال الكاظمي- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن الحكومة مستمرة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

وأضاف "الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين في دماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث أكتوبر 2019 وما تلاها، وستبدأ قريبا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة".

واختتم الكاظمي بيانه قائلا: "نعاهد شعبنا، ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح، نقدم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل، ولا نخاف في الحق لومة لائم".

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