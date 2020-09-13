الكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للشعبة الأدبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وهي:المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي إنجليزىتربية نوعية موسيقية المنصورةالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدرمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلوماتتربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمرطيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرمتربية نوعية فنية مطروحالعالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهليةتربية رياضية بنين مطروحسيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدرالعالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطش.مطاعم فني سياحة اسكندريةالمعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزةالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشمعهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرمتربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصرتربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيليةالعالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإداريةتربية رياضية بنين العريشعالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبةالعالي خدمة اجتماعية أسوانطيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرمتربية رياضية بنات العريشالعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البرتربية نوعية فنية دمياطالمدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنتالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياطالعالي سياحة وفنادق بالإسماعيليةالعالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإداريةالمعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة- الشرقيةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إداريةالعالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزةالمعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال- محاسبة)الفني للفنادق بورسعيدالعالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إداريةعالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامسمعهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمارالعالي تسويق شعبة نظم تجمع أولمعهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصرمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلوماتتربية رياضية بنات الوادي الجديدتربية شعبة تربية فنية السويسالمدينة العالي للغات الدولية بشبرامنتمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- ش إدارة أعمالتربية نوعية فنية بورسعيدالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إداريةمعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإداريةالعالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمالعالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعاديالفني التجارى بقويسناالعالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإداريةالقاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأولتربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوباريةالإدارة والسكرتارية بمصر القديمةالفني التجارى بأسوانالعالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أولالفني للفنادق قناالمعهد العالى للغات بأسوانش. مطاعم فني سياحة مطريةالمعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس- البحيرةتربية (طفولة) العريشتربية نوعية موسيقية عين شمسمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية)أكاديمية أخباراليوم تكنولوجيا صحافة 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مطاعم فني سياحة قناالمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلوماتمد فترة التسجيل لـ تنسيق المرحلة الثانية 2020:وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر.وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2020:وكان الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية ٣١٧.٥ درجة بنسبة ٧٧.٤٪ بعدد طلاب ١٩٤٤٤٨ طالب، والحد الأدنى للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية ٢٧٨ درجة بنسبة ٦٧.٨٪ بعدد طلاب ٦٠٠٦٤ طالب، بإجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية هو ٢٥٤٥١٢ طالبا.موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020:ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث من المقرر أن تقبل هذه المرحلة الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 50% لجميع الشعب.