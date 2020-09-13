موعد نتيجة تجريبيات القاهرة 2020

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الرسمية "التجريبيات" خلال اليومين المقبلين.وأكد المصدر، لـ«الدستور»، أن قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة له أكثر من تنسيق حسب سن الأطفال المتقدمين والقاعات الموجودة فى المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة المتقدمين.ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020-2021 في المدارس 17 أكتوبر 2020، وفي المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.وشددت الوزارة، في بيان لها على أنه سيتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.وأوضحت الوزارة خطة حضور الطلاب والتي جاءت كالتالي:- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي والثانوي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.