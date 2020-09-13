التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:22 م
ريم محمودطباعة
حصلت «الدستور» على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي.
ووفقا للمنشور الذي تم تعميمه على المديريات التعليمية: جاء ذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021، ووجه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الموافقة.
ووفقا للمنشور الذي تم تعميمه على المديريات التعليمية: جاء ذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021، ووجه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الموافقة.
التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية
التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية