التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية

حصلت «الدستور» على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي.ووفقا للمنشور الذي تم تعميمه على المديريات التعليمية: جاء ذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021، ووجه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الموافقة.