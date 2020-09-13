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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استكمال أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:01 م
أعمال تطوير وتجميل
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
رضوي عبدالغني
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تابع محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وإدارة تحسين البيئة أعمال العمال والمعدات لرفع القمامة والأتربة المتراكمة وإلقائها في النقطة الوسيطة بالمدينة وتجميل شوارع المدينة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما قامت إدارة تحسين البيئة برش وتعقيم رئاسة مركز المدينة بالكامل، للحفاظ على صحة وسلامة جميع السادة العاملين والمواطنين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باستمرار العمل على كافة المحاور والاتجاهات بجميع الطرق العامة والشوارع الرئيسية للنهوض بقطاعات المدينة، وتحسين وتجميل شوارع مدينة منيا القمح لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المركز.
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
استكمال أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح
استكمال أعمال تطوير وتجميل شوارع منيا القمح

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