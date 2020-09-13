شيماء صابر تدعم المحجبات بصورة بـ«البوركيني» على إنستجرام

دعمت الإعلامية شيماء صابر فكرة المايوه الخاص بالمحجبات والذي يدعى بـ"البوركيني"، حيث أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب رفض إدارة أحد الفنادق السياحية بنزول محجبة إلى حمام السباحة.وشاركت "شيماء" صورة لها عبر "إنستجرام"، وهي ترتدي المايوه البوركيني أثناء تواجدها بحمام السباحة، وعلقت قائلة: "من ضوابط الحرية الشخصية عدم التحكم في حرية الآخرين.. انتي حرة borkini supporter".وشيماء صابر الشهيرة بـ"مذيعة الكورة" هي زوجة رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، وعقد قرانهما مؤخرًا، في حفل صغير في إحدى الفيلات في بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء حرصًا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.