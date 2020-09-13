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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء ممشى النيل في بنها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:00 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير الكورنيش بداية من كوبري كفرالجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.

حضر الاجتماع اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي للمحافظة، وإسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات، واللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والمهندس محمد أبوالسعود، وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس سعد جرجس، مفتش حماية النيل ببنها، وعدد من المهندسين والمسئولين المعنيين بمشروع إنشاء الممشى الحضاري على كورنيش النيل.

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

وطالب المحافظ بمراجعة المعديات والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.

وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

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