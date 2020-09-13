رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل خطة «الصحة» لمكافحة كورونا في العام الدراسي الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:50 م
الدكتور علاء عيد،
الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
• الصحة: إجراءات وقائية مشددة لحماية الطلاب بالمدارس من الإصابة بفيروس كورونا
• عيد: وضع نظام خاص لا يحمل الخطأ لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا
• مسح حراري للطلاب بالمدارس قبل الصعود للباص وقبل دخول المدرسة والخروج منها
• مرور يومي على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة يومية للحالات

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة لعودة آمنة للمدارس والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء مسح حراري للطلاب قبل دخول المدرسة وبعد الخروج منها للتأكد من عدم إصابتهم بأعراض فيروس كورونا.

أضاف عيد، لـ"الدستور" أنه تم وضع نظام خاص لا يحمل أي مجال للخطأ، يشمل إجراءات وقائية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يهتم الطلاب بغسل الأيدى قبل التوجه إلى المدرسة.

وقال إن الإجراءات الوقائية تطبّق منذ نقل الطلاب بالباص إلى المدارس، حيث إن مشرف الباص يقوم بقياس درجة حرارته قبل الصعود للسيارة، مشددًا على الالتزام بالتباعد الاجتماعى وجلوس كل طالب على كرسى منفصل، كما أن النزول من الباص يكون بشكل منظم.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على ضرورة تخصيص باب للدخول وآخر للخروج في المدرسة، وتقديم رسائل توعية خلال فترة الطابور المدرسي لإعطاء الطلاب رسائل توعوية كل يوم، كما يتم طلوع الطلاب للفصل بنظام ويجب أن يكون المدرس في الفصل قبل دخول الطلاب لمنع «الهرج» وأى تكدس أو زحام.

وأشار إلى أن كل طالب سيجلس على مقعد خاص وبين كل مقعد وآخر مسافة متر على الأقل لتقليل الكثافات وإجراء تباعد جسدى خلال الفصل، كما تم الاهتمام بدورات المياه وتحديد خط سير في دورات المياه للحد من الزحام وتم توفير المنظفات الشخصية، وبالنسبة للفسحة يجب أن تكون في الهواء الطلق مع منع أى أعراض خلال فترة الدراسة.

وقال الدكتور علاء عيد إنه تم تخصيص غرفة في المدرسة يتواجد بها طبيب أو زائرة صحية ويتم تقييم الحالة، إذا كانت الحالة بسيطة تحصل على العلاج ويتم عزلها منزليًا، أما إذا كانت الحالة شديدة يتم تحويلها للمستشفى التابع لها، كما أن هناك فريقا للترصد في كل إدارة طبية، حيث إن فريق التأمين الصحى والصحة المدرسية سيقومون بالمرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل يومي.

أضاف أنه إذا شعر ولي الأمر بظهور أعراض مرضية على الطالب يجب عليه عدم إرسال الطالب إلى المدرسة وإبلاغ المدرسة وبدورها ستقوم بإبلاغ الطب الوقائي لإرسال فريق الترصد لمتابعة حالة الطالب ويتعامل معها أو تحويلها إلى المستشفى في حال كانت حالته تستدعي ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قاصر» تروى حكاية اغتصابها تحت تهديد «السكين» من والدها الملحد وقتل ابنها

التعليم: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات الدراسية

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي