تفاصيل خطة «الصحة» لمكافحة كورونا في العام الدراسي الجديد

• الصحة: إجراءات وقائية مشددة لحماية الطلاب بالمدارس من الإصابة بفيروس كورونا• عيد: وضع نظام خاص لا يحمل الخطأ لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا• مسح حراري للطلاب بالمدارس قبل الصعود للباص وقبل دخول المدرسة والخروج منها• مرور يومي على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة يومية للحالاتكشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة لعودة آمنة للمدارس والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء مسح حراري للطلاب قبل دخول المدرسة وبعد الخروج منها للتأكد من عدم إصابتهم بأعراض فيروس كورونا.أضاف عيد، لـ"الدستور" أنه تم وضع نظام خاص لا يحمل أي مجال للخطأ، يشمل إجراءات وقائية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يهتم الطلاب بغسل الأيدى قبل التوجه إلى المدرسة.وقال إن الإجراءات الوقائية تطبّق منذ نقل الطلاب بالباص إلى المدارس، حيث إن مشرف الباص يقوم بقياس درجة حرارته قبل الصعود للسيارة، مشددًا على الالتزام بالتباعد الاجتماعى وجلوس كل طالب على كرسى منفصل، كما أن النزول من الباص يكون بشكل منظم.وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على ضرورة تخصيص باب للدخول وآخر للخروج في المدرسة، وتقديم رسائل توعية خلال فترة الطابور المدرسي لإعطاء الطلاب رسائل توعوية كل يوم، كما يتم طلوع الطلاب للفصل بنظام ويجب أن يكون المدرس في الفصل قبل دخول الطلاب لمنع «الهرج» وأى تكدس أو زحام.وأشار إلى أن كل طالب سيجلس على مقعد خاص وبين كل مقعد وآخر مسافة متر على الأقل لتقليل الكثافات وإجراء تباعد جسدى خلال الفصل، كما تم الاهتمام بدورات المياه وتحديد خط سير في دورات المياه للحد من الزحام وتم توفير المنظفات الشخصية، وبالنسبة للفسحة يجب أن تكون في الهواء الطلق مع منع أى أعراض خلال فترة الدراسة.وقال الدكتور علاء عيد إنه تم تخصيص غرفة في المدرسة يتواجد بها طبيب أو زائرة صحية ويتم تقييم الحالة، إذا كانت الحالة بسيطة تحصل على العلاج ويتم عزلها منزليًا، أما إذا كانت الحالة شديدة يتم تحويلها للمستشفى التابع لها، كما أن هناك فريقا للترصد في كل إدارة طبية، حيث إن فريق التأمين الصحى والصحة المدرسية سيقومون بالمرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل يومي.أضاف أنه إذا شعر ولي الأمر بظهور أعراض مرضية على الطالب يجب عليه عدم إرسال الطالب إلى المدرسة وإبلاغ المدرسة وبدورها ستقوم بإبلاغ الطب الوقائي لإرسال فريق الترصد لمتابعة حالة الطالب ويتعامل معها أو تحويلها إلى المستشفى في حال كانت حالته تستدعي ذلك.