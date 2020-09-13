بدافع السرقة.. مجهولون يقتلون مسنة فى شبرا الخيمة

شهدت منطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث قام مجهولون بقتل عجوز بدافع سرقتها بالإكراه، وفروا هاربين، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين.وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وانتداب الأطباء الشرعيين للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة.تلقى اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، بلاغا من أهالى منطقة الشرقاوية بشبرا الخيمة بعثورهم على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وبمناظرة الشقة تبين أن المتوفاة تدعى "ف. م" 65 سنة، وتعيش بمفردها داخل الشقة، وتبين وجود بعثرة فى محتويات الشقة، ورجح فريق البحث الجنائى أن القتل بدافع السرقة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.